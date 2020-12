Centro de Treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 05/12/2020 10:42 | Atualizado 05/12/2020 11:32

Rio - Após a eliminação da Libertadores nos pênaltis para o Racing, na última terça-feira, o clima no Flamengo parece nada bom. Na manhã deste sábado, pouco mais de cinco torcedores estenderam faixas em protesto ao desempenho do clube.

"Time enganador"; "O SUS é melhor que o DM (Departamento médico)"; "As conquistas de 2019 não apagaram a vergonha de 2020"; e "Ninguém é o maior que o Flamengo", são algumas das faixas encontradas aos arredores do centro de treinamento do clube.

