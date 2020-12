Rio,19/08/2020 -MARACANA- Futebol, Campeonato Brasileiro 2020, Flamengo x Gremio, em jogo válido pela 4ª rodada.Na foto .Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes

Publicado 05/12/2020 13:10

Rio - A CBF definiu na última sexta-feira a nova data do jogo entre Grêmio e Flamengo. A partida que foi adiada da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro foi remarcada para o dia 27 de janeiro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 19h.

A partida estava marcada para o último fim de semana. No entanto, devido os clubes estarem envolvidos nas oitavas de final da Libertadores, fez com que a entidade brasileira adiasse a partida. Se a decisão não fosse tomada, as equipes teriam entrado em campo duas vezes, em menos de 48hrs.



Fora da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo tem pela frente só o Campeonato Brasileiro. O clube encara o Botafogo, neste sábado, às 17h, pela 23ª rodada da competição.