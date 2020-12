Botafogo e Flamengo se enfrentam no Engenhão pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Daniel Castelo Branco

Por Lance

Publicado 05/12/2020 19:40

Rio - Chamado de "Rei dos Clássicos", Bruno Henrique não conseguiu balançar as redes neste sábado, em clássico contra o Botafogo, no qual o Flamengo venceu por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos e pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o atacante saiu com uma notícia ruim: sentiu dores no tendão posterior do joelho direito. O clube informou ainda que ele será reavaliado nesta segunda.