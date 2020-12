Rodolfo Landim Divulgação Twitter

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 09:14

Rio - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, vai ficar mais próximo do futebol do clube. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", ele irá ficar os próximos no Ninho do Urubu para avaliar o trabalho do setor e tomar algumas decisões.

O presidente deseja entender todos os processos das atividades realizadas no CT do Flamengo, a quantidade de pessoas trabalhando após reformulações e as suas funções. Ele estaria disposto a pernoitar pelo período que for necessário. Novos cortes não estão descartados.

Publicidade

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLAMENGO



De acordo com o site, a visão é de que a pasta comandada pelo vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, se desestruturou desde a saída de Jorge Jesus. Landim gostaria de entender porque isso aconteceu. Apesar do trabalho de Ceni ser bem avaliado pelos jogadores dentro das quatro linhas, existiria uma preocupação constante entre funcionários nos corredores.

De acordo com o site, a visão é de que a pasta comandada pelo vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, se desestruturou desde a saída de Jorge Jesus. Landim gostaria de entender porque isso aconteceu. Apesar do trabalho de Ceni ser bem avaliado pelos jogadores dentro das quatro linhas, existiria uma preocupação constante entre funcionários nos corredores.



A mudança de quase toda a comissão técnica que foi campeã no ano passado teria gerado insegurança em um cenário em que muitos se enxergam como alvo em potencial. Porém, o clima no clube ficou mais leve, desde a chegada de Rogério Ceni.



Publicidade

Um churrasco na última terça, após o treinamento pela manhã, aconteceu em clima harmônico e de confraternização no Ninho. O clima foi visto com bons olhos, regado a cantoria e elogios ao trabalho desenvolvido pelo treinador. Apesar das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, o clima é de confiança em uma arrancada no Brasileirão. Dos próximos cinco jogos do Flamengo, quatro serão no Maracanã.