Publicado 09/12/2020 09:48

Portugal - Novamente a imprensa português noticiou nesta quarta-feira que o Benfica teria interesse na contratação de jogadores do Flamengo. No entanto, desta vez, a própria equipe de Jorge Jesus enviou uma nota oficial negando qualquer tipo de encontro com dirigentes rubro-negros.

De acordo com o jornal lusitano, o Benfica estaria negociando a contratação dos meias Willian Arão e Gerson. Outros jogadores do Flamengo já foram ventilados pela imprensa portuguesa no Benfica. Os atletas mais citados foram Bruno Henrique e Léo Pereira.

Confira a nota oficial do Benfica:

"O Sport Lisboa e Benfica desmente que esteja a negociar ou que exista qualquer processo negocial em curso para a eventual contratação da dupla de médios do Flamengo, Gerson e Arão, conforme noticia hoje o diário "Correio da Manhã". Essa notícia é totalmente falsa e não tem qualquer fundamento."