Willian Arão, volante do Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por MH

Publicado 09/12/2020 11:41

Rio - O Flamengo venceu o Botafogo no último sábado, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O único gol da partida saiu de uma ideia de jogo imposta por Rogério Ceni: a marcação alta. Gerson desarmou a defesa do equipe alvinegro, passou a bola para Everton Ribeiro, que marcou o gol da vitória. Em entrevista à FLA TV, Willian Arão elogiou o método de trabalho do treinador e comentou sobre a jogada do gol.

"Os treinamentos são muito bons. A ideia de jogo é clara, os treinamentos são de alta intensidade. Então, tudo que a gente estava habituado, mas perdeu um pouco por um tempo, nós estamos retomando para poder atingir o mais alto nível. Nosso time é de alta intensidade, que pressiona sempre, todos os adversários, dentro e fora e casa, e a gente está voltando a fazer isso. O Rogério tem treinamentos para isso, e o efeito está aí, roubamos a bola e fizemos o gol.", disse.

Aos poucos, Ceni vai moldando a equipe rubro-negra da forma que deseja. O clube tem pela frente agora o Santos, no Maracanã, no próximo domingo, pelo Brasileirão.