Flamengo tem 11% de chances de ser campeão do Brasileiro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 10:53

Rio - Em grande fase, o São Paulo venceu mais uma e se isolou mais na liderança do Brasileiro. O resultado no Morumbi reduziu as chances de título do Flamengo na competição. De acordo com informações do portal "Infobola", a equipe carioca passou de 14% para 11% de possibilidades de levar a taça da competição.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLAMENGO



O Flamengo tem 8 pontos a menos que o líder, porém, tem um jogo a menos. O confronto é contra o Grêmio válido pela 23ª rodada e só irá acontecer no dia 27 de janeiro. Na ponta, o Tricolor Paulista já tem 72% de possibilidades de ser campeão, de acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia.

O Flamengo tem 8 pontos a menos que o líder, porém, tem um jogo a menos. O confronto é contra o Grêmio válido pela 23ª rodada e só irá acontecer no dia 27 de janeiro. Na ponta, o Tricolor Paulista já tem 72% de possibilidades de ser campeão, de acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia.

Publicidade

O Atlético-MG, em segundo lugar, tem 7%. O Grêmio, que também tem um jogo a menos, tem 5%. O Palmeiras conta com 2% de possibilidades. Fluminense, Internacional e Santos têm 1%.