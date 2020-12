PR - COPA DO BRASIL 2020, ATHLETICO X FLAMENGO - ESPORTES - COPA DO BRASIL 2020, ATHLETICO X FLAMENGO - Pedro jogador do Flamengo lamenta chance perdida durante partida contra o Athletico-PR no estádio Arena da Baixada pelo campeonato Copa do Brasil 2020. 28/10/2020 - Foto: ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Country ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 10/12/2020 15:10

O atacante Pedro concedeu entrevista coletiva, nesta quinta-feira, e falou oficialmente como jogador do Flamengo, que exerceu a opção de compra e ficou com o jogador de forma definitiva, até 2025. O artilheiro rubro-negro na temporada, com 20 gols, comemorou a permanência no Ninho do Urubu.

"Estou muito feliz e motivado de poder ficar no Flamengo até 2025. Desde o primeiro momento, a minha vontade era permanecer no Flamengo. Feliz e motivado. Graças a Deus o Flamengo pôde me comprar."

Além disso, Pedro falou sobre o seu projeto de carreira. Aos 23 anos, o atacante evitou falar sobre objetivos e respondeu dizendo que quer conquistar títulos pelo Flamengo.

"Meu projeto é esse. Dar o máximo dentro de campo no Flamengo, junto com os meus companheiros. Temos que correr atrás de títulos do Brasileiro e também em 2021. Meu projeto é conquistar títulos."

Para finalizar, Pedro foi questionado sobre o estado do gramado do Ninho do Urubu e também do Maracanã. Na opinião do camisa 21 do Flamengo, os campos estão melhorando com o tempo.

"Tenho visto muita evolução nos gramados. Claro, muito treino e muito jogo, mas estamos vendo muita evolução, sim."

Pedro e Flamengo voltam a campo no próximo domingo para pegar o Santos, às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.