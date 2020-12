Lázaro é apontado como a mais nova joia da base do Flamengo Reprodução

Por MH

Publicado 16/12/2020 11:53

Rio - O atacante Lázaro vem sendo observado por clubes europeus e pode deixar o Flamengo. Segundo informações do jornal português "A Bola", o atacante de 18 anos, que vem se destacando na base do clube, está sendo monitorado por Paris Saint-Germain, Real Madrid, Juventus e Milan.

O jovem craque da Gávea tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 e possui uma das maiores multas rescisórias do elenco, cerca de 80 milhões de euros (R$ 495 milhões na cotação atual). O Rubro-negro espera receber uma proposta pelo atleta no primeiro semestre de 2021.



Apesar do alto valor da multa, a diretoria do Flamengo pretende negociar o atacante na casa dos 35 milhões de euros.

Lázaro entrou em campo este ano em 18 oportunidades, quatro delas pelo profissional. Foram cinco gols marcados, todos eles pelas categorias de base.