Rede Globo Divulgação / Globo

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 13:59

Rio - Após a partida contra o Bahia, neste domingo, o Flamengo ficará apenas um jogo atrás do São Paulo em número de partidas realizadas. O duelo pendente do Rubro-Negro é contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, válido pela 23ª rodada do Brasileirão. Após um pedido da Rede Globo, a CBF reagendou o confronto entre as equipes para o dia 28 de janeiro, às 20h.

A partida já havia sido remarcada anteriormente para o dia 27 de janeiro, mas a emissora carioca alegou ter feito mudanças na programação e pediu o adiamento do jogo em um dia. Eliminado da Copa Libertadores no meio desta semana, o Grêmio ainda está na Copa do Brasil, onde joga as semifinais do torneio ainda neste mês de demzembro, contra o São Paulo.