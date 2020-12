Diego Alves Goleiro Flamengo 2020 Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 20/12/2020 15:52

Rio - Parecia que Diego Alves não renovaria com o Flamengo e faria suas últimas partidas pelo clube neste mês. Contudo, após nova reunião com Marcos Braz, vice de futebol do Rubro-Negro, nesta semana, o goleiro acertou a extensão do vínculo com o clube carioca. Nas redes sociais, o jogador de 35 anos escreveu uma mensagem antes da partida contra o Bahia, logo mais, no Maracanã.