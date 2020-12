Lázaro e Thiago Fernandes comemoram na Gávea Marcelo Cortes/CRF

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 18:11

Rio - O Flamengo venceu o Corinthians por 3 a 0, neste domingo, pela última rodada da primeira fase do Brasileirão SUb-20 e se classificou às quartas de final da competição. Os três gols foram marcados por Lázaro, que agora é o artilheiro do time sub-20 na temporada, com oito tentos.

Na próxima fase, o Flamengo irá pegar o Fluminense. As duas equipes se enfrentaram na última quarta-feira, pela 18ª rodada, e empataram em 1 a 1. Agora, os rivais voltam a se enfrentar em jogo decisivo nas quartas de final, no dia 27 de dezembro, com horário a definir.