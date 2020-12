Flamengo perdeu chances matemáticas de título, mesmo sem entrar em campo Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 18:47 | Atualizado 20/12/2020 18:49

O Flamengo tem um sério problema para o jogo do próximo final de semana contra o Fortaleza, no dia 26, às 19h, pela 27ª rodada do Brasileirão. O atacante Gabigol foi expulso neste domingo no duelo com o Bahia, após reclamar de não marcação de falta, aos nove minutos do primeiro tempo.

O atacante, indignado com a expulsão, demorou a sair de campo e precisou que companheiros o chamassem para sair. Na beira do gramado, Gabigol, revoltado, emendou para o delegado da partida: "Agora vai tomar no c... mesmo!".