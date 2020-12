Gabigol e Gerson - Treino do Flamengo em Brasília para final da Supercopa do Brasil - 14-02-2020 Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - O Flamengo lamentou a injúria racial sofrida por Gerson na partida contra o Bahia. Segundo o camisa 8 rubro-negro, o colombiano Ramírez o chamou de "negro".

“O Ramírez, do Bahia, falou para mim: ‘Cala a boca, negro’. Eu nunca reclamei na imprensa, mas isso eu não aceito. Eu vim falar em nome de todos os negros. O Mano Menezes também tem que saber respeitar.”

O vice jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, postou mensagem de apoio a Gerson após a partida e disse que o departamento jurídico do Rubro-Negro está à disposição do atleta.

"O jurídico do Flamengo está acompanhando de perto a questão da injúria racial ao Gerson e totalmente à disposição do atleta. Apesar dos pesares desse absurdo, parabéns ao time pela vitória heroica com 1 a menos. Círculo vermelho".

O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, também fez um pronunciamento sobre o episódio.

"O Flamengo como uma instituição centenária se coloca ao lado do atleta e pede a profunda apuração desse episódio que é infeliz, sempre foi infeliz e infelizmente é contundente no mundo de hoje".