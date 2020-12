Gerson diz ter sofrido injúria racial na partida contra o Bahia Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 12:23

Rio - Após o pedido oficial da CBF para investigação do caso ocorrido com Gerson no último domingo, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) afirmou que vai analisar a súmula e o vídeo da partida entre Flamengo e Bahia, para estudar como agir. O meio-campista do Rubro-Negro alegou ter sofrido injúria racial do colombiano Ramírez. A Procuradoria do órgão pode solicitar novas provas, caso julgue necessário.

Publicidade

"Precisa ver se há prova se esse fato ocorreu. Precisamos tomar muito cuidado para não deixar passar impune o ato, que é muito grave, como também não podemos cometer injustiça de punir alguém que, por ventura, possa não ter cometido o ato", disse Ronaldo Piacente, procurador-geral do STJD, ao 'Ge.com'. Como o órgão entra em recesso dos dias 22 de dezembro a 4 de janeiro, o julgamento será apenas no ano que vem.