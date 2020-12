Felipe Melo Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 10:18

Rio - Felipe Melo se pronunciou diante das acusações de racismo de Gerson contra Juan Pablo Ramírez, na vitória do Flamengo por 4 a 3 sobre o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. O meia do Palmeiras afirmou que o assunto racismo deve ser discutido e combatido diariamente, não apenas quando atinge uma figura pública.

Publicidade

"É uma situação que temos que combater no nosso dia a dia. Não tem que deixar acontecer, como foi com o Gerson para começar a falar. A gente vê um policial, um cidadão no supermercado, que são chamados de 'negro', alvo de racismo. A nossa luta tem que ser diária, antes de acontecer com uma pessoa pública para combater, exterminar o racismo", disse o meio-campista do Palmeiras em participação no Arena SBT, na última segunda-feira.



Ainda assim, o volante pediu calma e entende que os dois lados da história precisam ser ouvidos. Felipe Melo afirma que o contexto deve ser levado em conta.

Publicidade

"Tem uma diferença muito grande entre falar um 'cala a boca, negão' sem querer ofender, como eu já ouvi, e chamar de 'macaco', por exemplo, como já aconteceu comigo contra o Peñarol. Então, tem que ouvir os dois lados, entender porque o outro falou. Por ser colombiano, ele pode entender um 'negão' como algo comum, assim como eu brinco com meu pai às vezes. É importante combater, eu educo meus filhos para tomarem muito cuidado com o que falam", completou.