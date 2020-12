Gerson e o vice jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, falaram após depoimento na delegacia Reprodução

Publicado 22/12/2020 11:46 | Atualizado 22/12/2020 14:27

Rio - Após comparecer, na manhã desta terça-feira, para prestar depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI) , o jogador Gerson, do Flamengo, se pronunciou sobre o caso. Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube, ele afirmou que fez a denúncia "por todos os negros que tem no mundo".

Pronunciamento do atleta Gerson e do vice-presidente Rodrigo Dunshee após depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI). #CRF pic.twitter.com/vFVrEUTSMk — Flamengo (@Flamengo) December 22, 2020 "Quero deixar bem claro que não vim aqui só por mim. Vim pela minha filha, que é negra, meus sobrinhos que são negros, meu pai, minha mãe, amigos também. Por todos os negros que tem no mundo. Hoje, graças a Deus, sou jogador de futebol e tenho voz ativa para poder falar e dar força para que outras pessoas que sofrem racismo, ou qualquer outro tipo de preconceito, possam falar", afirmou.

O vice jurídico do clube, Rodrigo Dunshee, que acompanhou o jogador, reforçou que o clube lhe dará todo apoio para que a questão seja resolvida.

"O Flamengo está aqui com o Gerson, como está sempre com os seus atletas, para apoiá-lo neste momento. O Gerson cumpriu seu papel de cidadão e apresentou a representação. A questão está entregue a Justiça e esperamos que ela seja feita", disse Dunshee.

No último domingo, Gerson acusou o meia Índio Ramírez, do Bahia, de ter lhe dito "cala a boca, negro", durante o duelo da equipe contra o Flamengo, no Maracanã. O jogador nega a acusação.