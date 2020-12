Galvão Bueno Reprodução

Publicado 22/12/2020 12:13

Rio - Galvão Bueno falou sobre a acusação de racismo feita pelo meia Gerson, do Flamengo, no último domingo, a Juan Pablo Ramírez, meia do Bahia. Durante o "Bem, Amigos!" desta segunda-feira, o narrador pediu que a acusação seja investigada como crime.

"É profundamente lamentável. É sério, é crime. É preciso ser investigado como crime. Uma coisa é certa, absoluta: não podia ter acontecido, não está certo, não cabe. Alguma coisa precisa mudar nesse sentido. A partir daí, tudo precisa ser feito com muita calma e precisão", disse Galvão.

"O Brasil e os Estados Unidos têm uma dívida impagável com os afrodescendentes por conta da escravidão. O Gerson, por quem é, pela personalidade, não ficaria revoltado daquele jeito se não houvesse injúria racial", completou.