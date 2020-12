Flamengo derrotou o Santos por 4 a 1 Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 14:23

Rio - Domenèc Torrent, ex-técnico do Flamengo, se posicionou diante do caso de racismo sofrido por Gerson. O treinador catalão postou uma mensagem nas redes sociais para o atleta e destacou o racismo como "praga mundial".

Publicidade

Durante a vitória do Flamengo por 4 a 3 contra o Bahia, no último domingo, Gerson acusou o meia colombiano Ramirez de ter dito "Cala a boca, Negro".



"Recebi com muita tristeza a notícia dos atos racistas contra o meia Gerson, que foi meu jogador no Flamengo e um homem de um caráter ímpar. O racismo é uma praga mundial que devemos combater todos os dias. Minha solidariedade ao Gerson e seus familiares!", escreveu no Twitter.

Publicidade