Vice-presidente Geral e vice-presidente Jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee Abranches

Por O Dia

Publicado 22/12/2020

Rio - O Flamengo irá até onde puder para provar que o colombiano Ramirez, do Bahia, cometeu injúria racial na partida do último domingo. Nesta tarde, horas depois de o meia rubro-negro prestar depoimento, o vice-presidente jurídico do clube, Rodrigo Dunshee, publicou em sua conta oficial no Twitter que o time carioca encomendou a especialistas para uma leitura labial.

Veja abaixo o comunicado de Rodrigo Dunshee:

"O Flamengo encomendou a especialistas do INES - INSTITUTO DE EDUCACAO DE SURDOS, uma leitura labial da situação do Ramirez com o Bruno Henrique momentos antes do que se passou com o Gerson. A prova revelou que teria havido a ofensa, vamos apresentar ao STJD e entregar à polícia."