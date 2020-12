Pepê, meia do Flamengo Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 23/12/2020 10:11 | Atualizado 23/12/2020 10:12

A diretoria do Flamengo dará um presente de Natal a Rogério Ceni nesta quarta-feira. Após o treinador pedir a permanência de Pepê no elenco, pelo menos até o fim do Brasileirão, a cúpula rubro-negra acertou a permanência do meia por mais seis meses, até 31 de junho.

O Jornal O Dia já havia antecipado, na última segunda-feira, que Flamengo e Pepê já haviam encaminhado a renovação de contrato, faltando apenas a assinatura de contrato, que acontecerá nesta quarta-feira. O departamento jurídico rubro-negro já recebeu a documentação necessária, e o jogador será chamado pela diretoria no em uma das salas do Ninho do Urubu para dar a canetada e selar a permanência.

A diretoria do Flamengo não viu motivos para não atender à solicitação de Rogério Ceni. Como o custo mensal de Pepê para o clube é pequeno e o Campeonato Brasileiro vai até o fim de fevereiro, a cúpula tratou de encaminhar a permanência do meia de 22 anos. O acerto não envolverá aumento salarial e nem luvas, o que facilitou a negociação.

Após a chegada de Rogério Ceni ao Flamengo, Pepê foi relacionado para seis partidas, sendo acionado em duas, contra São Paulo, pela Copa do Brasil, e Santos, pelo Brasileiro. Contra o Peixe, o meia ficou oito minutos em campo, fez boas jogadas e botou bola na trave. Após o confronto, Rogério Ceni elogiou o garoto e pediu publicamente a renovação de contrato.

"O Pepê eu não conhecia. O contrato dele acaba no dia 31, se a diretoria achar interessante, eu acho interessante a continuidade dele", disse Rogério na ocasião.

QUASE FOI PARA O RIVAL:

Antes da chegada de Rogério Ceni, Pepê estava esquecido no Flamengo. Com Domènec, era relacionado em casos extremos e entrou em campo apenas uma vez na era do catalão. Por conta disso, o jogador chegou a conversar com a diretoria rubro-negra e pediu a rescisão de contrato para fechar com outro clube.

Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, foi quem conversou com Pepê na ocasião. No primeiro encontro, o dirigente aceitou dar a rescisão do vínculo, mas quando soube que o clube que o meia fecharia era o Botafogo, a cúpula rubro-negra voltou atrás e não aceitou quebrar o contrato e decidiu ficar com o jogador no elenco até o fim de contrato. O Jornal O Dia publicou a informação no dia 6 de novembro

De lá para cá, o cenário mudou, Pepê ganhou oportunidades com Rogério e está perto de renovar com o Flamengo por mais seis meses (até o meio de 2021).