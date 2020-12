Pepê fica no Flamengo até junho de 2021 Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 16:24

Renovou!



Nesta tarde, o meia Pepê ampliou o vínculo com o Flamengo até junho de 2021. #CRF



: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/bWsp2ezerY — Flamengo (@Flamengo) December 23, 2020 Rio - O Flamengo anunciou, na tarde desta quarta-feira, a renovação com o meia Pepê. Ele assinou novo vínculo com o Rubro-Negro até junho de 2021.

Pepê, de 22 anos, foi revelado pela base do Flamengo, mas teve raras chances e nunca conseguiu se firmar no time profissional. Com a chegada de Rogério Ceni, passou a ter mais chances. Partiu do treinador, inclusive, o pedido pela renovação de seu contrato, que ia até o dia 31.

Desde que chegou, Rogério vem apostando em alguns garotos revelados na base do Flamengo. Além de pedir a renovação de Pepê, o técnico solicitou o retorno imediato de Rodrigo Muniz, que estava no Coritiba, e já manifestou desejo nas voltas de Hugo Moura, que também foi emprestado ao Coritiba, e Yuri César, que está no Fortaleza.