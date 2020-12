Willian Arão espera nova oportunidade na seleção Divulgação

Publicado 27/12/2020 19:08

Rio - O técnico Jorge Jesus quer tirar Willian Arão do Flamengo e levá-lo para o Benfica. Segundo o jornal português "Record" estampou em sua capa neste domingo, o volante rubro-negro é uma das opções do treinador para reforçar o setor defensivo da equipe europeia.

Na posição de Arão, Jorge Jesus já testou Gabriel, Weigl e Samaris, mas nenhum dos jogadores teve atuações convincentes. Além do camisa 5 do Flamengo, o nome de William Carvalho, do Real Bétis, também agrada Jesus.

Apesar do interesse, o veículo ressalta que a contratação de Willian Arão é difícil, já que o volante é considerado peça importante no elenco rubro-negro. No ano passado, o volante teve boas atuações sob o comando de Jorge Jesus nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores.