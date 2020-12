Foto: Alexandre Vidal / Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Rio - O título do Brasileiro ficou mais difícil para o Flamengo. Após o empate da equipe carioca contra o Fortaleza, o Rubro-Negro viu as suas chances de conquista reduzirem para 11%. As informações são do portal "Infobola'.

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, a equipe do São Paulo, que lidera o torneio, é a grande favorita com 76%. A vantagem do Tricolor Paulista é de sete pontos.

O Atlético-MG tem apenas 6% de chances de ser campeão do Brasileiro. O Internacional e o Grêmio também têm 3%. O Palmeiras tem apenas 1% de possibilidades de conquistar o título.