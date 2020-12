Pedro Rocha Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Rio - De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o atacante Pedro Rocha, do Flamengo, despertou o interesse do Corinthians. O contrato do atleta se encerra em 31 de dezembro de 2020 e está fora dos planos do Rubro-Negro para 2021.

Apesar do interesse ser antigo, começou quando ele retornou ao Brasil por empréstimo, para o Cruzeiro, em 2019, as chances da contratação de fato ocorrer é baixa. O alto salário do jogador é o principal empecilho.

O salário atual de Pedro Rocha está na casa de R$ 1 milhão por mês no Spartak Moscou, clube russo que é dono de seus direitos econômicos. Ainda segundo Nicola, o novo presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves não cogita a possibilidade de pagar isso a Pedro Rocha. Hoje, os salários mais altos no clube giram em torno de 800 mil reais.

No Flamengo, Pedro Rocha jogou apenas 11 partidas e marcou somente um gol, contra o Bangu no Campeonato Carioca. Sua última partida vestindo Rubro-Negro foi na vitória sobre o Santos por 4 x 1.