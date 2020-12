Pedro Rocha Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 09:30 | Atualizado 30/12/2020 11:20

Rio - Após ser liberado pelo Flamengo, o atacante Pedro Rocha divulgou um comunicado para se despedir do clube carioca. O jogador irá se reapresentar ao Spartak de Moscou, com quem tem vínculo até junho de 2023. Apesar dos poucos jogos com a camisa rubro-negra, o atleta se disse honrado de ter defendido o clube carioca.

"Acredito que cumpri uma grande etapa da minha carreira, onde defender as cores do Flamengo e carregar com orgulho o manto rubro-negro. Sei que me entreguei por inteiro a esse desafio e só tenho a agradecer por todo apoio e carinho que recebi aqui. Estive numa equipe muito forte e unida, onde vivi momentos que vou guardar com carinho. Agradeço pelo grande trabalho de toda a comissão técnica, departamento médico e todo o staff. Foi uma honra fazer parte desse grupo tão importante na história do futebol brasileiro", disse em comunicado.



Em um ano de Flamengo, Pedro Rocha entrou em campo em apenas 11 vezes, tendo feito um gol. Ele foi campeão da Supercopa do Brasil, da Recopa e do Carioca. O jogador teve uma temporada com muitas lesões. A sua última participação pelo clube aconteceu no 4 a 1 sobre o Santos, pela 25ª rodada do Brasileirão, quando saiu do banco de reservas aos 43 do segundo tempo.