Michael Marcelo Cortes / Flamengo

Por Venê Casagrande

Rio - Michael não treinou no campo nesta semana e ficou fazendo fortalecimento no joelho direito, local que sentiu dores. O planejamento da comissão técnica do Flamengo é de que na próxima semana ele volte a treinar com o grupo. O camisa 19 ainda é dúvida para o Fla-Flu do dia 6.

Publicidade

O atacante sentiu dores no joelho antes do jogo contra o Fortaleza, não foi relacionado por precaução, fez tratamento na sexta e no sábado e agora faz fortalecimento muscular. O atacante tem evoluído bem no dia a dia, e as dores diminuíram de forma significativa.



Contratado pelo Flamengo no começo do ano, o jovem, de 24 anos, entrou em campo em 39 oportunidades e marcou quatro vezes pelo Rubro-Negro.