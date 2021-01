Hugo Souza e a noiva Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 11:38

Rio - O goleiro Hugo Souza está novamente noivo da farmacêutica Nathássia Brito. Após encerrarem o relacionamento, os dois passaram o Ano Novo juntos. Ela fez uma declaração de amor no Instagram. "2021 o ano do novo. Te amo", escreveu Nathássia ao postar fotos com o atleta.

Publicidade

Os dois haviam rompido o relacionamento no começo de novembro, no momento em que o goleiro estava em uma sequência como titular do clube carioca. Hugo Souza foi a principal revelação do clube carioca na atual temporada.