O Flamengo de Rogério Ceni se complicou nas últimas rodadas Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 14:00 | Atualizado 06/01/2021 14:37

Rio - Com desfalques no setor defensivo, o Flamengo divulgou, na tarde desta quarta-feira, os relacionados para a partida desta noite, contra o Fluminense, no Maracanã. O Rubro-Negro não contará com Léo Pereira, Thuler e Diego Alves, que já havia desfalcado a equipe no último jogo, contra o Fortaleza.

Segundo o clube, Léo teve uma entorse no tornozelo direito durante o treino de segunda-feira, enquanto Thuler tem dores no tornozelo esquerdo. Já Diego Alves se recupera de uma lesão na coxa.