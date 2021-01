Jorge Jesus dirige o Benfica, time de melhor início em Portugal desde a década de 1980 Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 16:30

Rio - O técnico Jorge Jesus vem enfrentando um momento complicado no Benfica. Alguns torcedores do clube português desejam a saída do Mister, que vem sendo criticado pela imprensa local. Na opinião do ex-jogador do Flamengo, Zinho, o comandante sente mais falta do Rubro-Negro que o contrário.

Publicidade

"Jorge Jesus sente mais falta do Flamengo do que ao contrário. O elenco que ele teria com o Flamengo, daria a ele mais condições de conquistas do que o elenco que ele tem no Benfica. Em Portugal, ele só briga pelas competições nacionais. O elenco que ele tem no Benfica não é para chegar longe em Europa League ou Champions League", disse o comentarista em participação no programa "BB Debate", da ESPN.





Na última rodada do Campeonato Português, o Benfica ficou no empate por 1 a 1 contra o modesto Santa Clara e está a quatro pontos do líder Sporting no torneio nacional. Zinho lembrou que mesmo defendendo o Benfica, Jorge Jesus faz questão de lembrar do Flamengo nas entrevistas coletivas.



"Até dentro de Portugal ele enfrenta muitas dificuldades. Toda entrevista ele cita o Flamengo, fala da torcida e lembra com carinho do Brasil. Está sentindo muita falta", disse.