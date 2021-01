Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gol do Arrascaeta Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 23:45

Depois da derrota do Flamengo de virada para o Fluminense por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão, o meia Arrascaeta usou poucas palavras para resumir o sentimento após a partida, mas foi uma declaração forte. Em entrevista à TV Globo, na beira do campo, o uruguaio disse:

“Vergonha. O time não merece ser campeão.”

Arrascaeta foi o autor do gol do Flamengo na derrota para o Fluminense e foi o melhor do Rubro-Negro em campo. Luccas Claro e Yago fizeram para o Tricolor.

O Flamengo volta a campo no domingo para pegar o Ceará, às 16h, no Maracanã, pelo Brasileirão.