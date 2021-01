Rogério Ceni Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 09:50

Rio - O treinador do Flamengo, Rogério Ceni, concedeu entrevista coletiva após a derrota para o Fluminense e foi abordado sobre a declaração de Arrascaeta de que o Rubro-Negro não merecia ser campeão do Brasileiro. O técnico afirmou que acredita que o uruguaio não tenha se referido a atuação e sim aos erros cometidos pela equipe no segundo tempo.

"Acho que ele (Arrascaeta) não se refere como o time jogou e sim como o time sofreu os gols. Aí tenho que concordar com ele. Sobre a maneira que sofremos a virada. Agora o que o time produziu, no primeiro tempo, teve chances de liquidar o jogo, teve ótimas chances de gol. O Fluminense veio para jogar a bola na área de qualquer lugar que fosse. Pedi no intervalo para evitarmos as faltas. Infelizmente, tomamos o gol. Nessa parte tenho que concordar com o Arrascaeta. Sofrendo gols dessa maneira, fica difícil. Os erros que cometemos são grotescos para uma equipe que quer ser campeã", afirmou.



O treinador afirmou que a equipe da Gávea teve domínio no clássico, principalmente no primeiro tempo. Ceni lamentou o fato do Flamengo não ter decidido a partida antes do empate do Fluminense.

"Nós tivemos as oportunidades, dominamos o jogo. Se olhar os números, vai ver que em todos os quesitos dominamos o jogo. Aí a gente paga preço alto e pesado por não ter conseguido definir o jogo antes que o Fluminense fizesse o primeiro gol", disse.