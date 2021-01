Rogério Ceni conseguiu apenas quatro vitórias em 11 jogos no Flamengo Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 18:36

Rio - Após a derrota do Flamengo no clássico para o Fluminense e a demissão de Marcelo Chamusca do comando do Fortaleza, alguns torcedores rubro-negros "invadiram" o perfil do clube cearense no Twitter, para sugerir o retorno de Rogério Ceni ao Tricolor do Pici.

Publicidade

O aproveitamento de Rogério Ceni à frente do Flamengo não é o dos melhores: m 11 jogos, foram quatro vitórias, quatro empates e três derrotas, totalizando um aproveitamento de menos de 50%.



O desempenho do ex-goleiro é pior se comparado ao de Domènec Torrent. O catalão teve 63% de aproveitamento. Foram foram 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas em 24 jogos.

Confira algumas reações:

Publicidade