Alex Apolinário em apresentação ao seu clube Reprodução

Por Lance

Publicado 07/01/2021 19:54 | Atualizado 07/01/2021 19:54

Rio - A morte do brasileiro Alex Apolinário nesta quinta-feira provocou uma onda de comoção nas redes sociais. Entre os que postaram mensagens de lamento está o meia Arrascaeta, do Flamengo. No Twitter e no Instagram, o uruguaio publicou uma imagem do atacante do Alverca e mandou apoio aos familiares.





- Meus pêsames e um forte abraço para familiares e amigos.

Arrascaeta e Alex Apolinário se conheciam da época em que foram companheiros de clube no Cruzeiro, durante as temporadas de 2016 e 2017.



Alex Apolinário tinha 24 anos e morreu quatro dias depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória durante o jogo do Alverca contra o União FC de Almeirin, no último domingo. Ele estava internado no hospital em estado grave e teve morte cerebral confirmada na manhã desta quinta-feira.