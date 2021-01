Mané Garrincha Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 11:17

Rio - No dia 21 de janeiro, o Flamengo encara o Palmeiras, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas não poderá usar o Maracanã. A diretoria busca alternativas para mandar o jogo, a tendência é que a partida seja levada para o estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Apesar da preferência pelo estádio de Copa do Mundo, a decisão ainda não foi tomada. O clube também tem como opção o estádio Nilton Santos, do Botafogo, mas é bastante improvável de acontecer. O Flamengo enfrenta o Goiás, em Goiânia, três dias antes de pegar o Palmeiras, e poderia ir direto para Brasília.



Além da facilidade da logística, a diretoria rubro-negra tem uma boa relação com governo federal e também com a cidade, visto que a sede do banco patrocinador maste se encontra lá.

A partir do dia 16 de janeiro, o Maracanã estará á disposição da Conmebol, que vai organizar a final da Libertadores, no dia 30 de janeiro.