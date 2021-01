Diego Alves, Flamengo. Foto: Alexandre Vidal / Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 09/01/2021 11:38

Rio - Diego Alves segue sendo desfalque no Flamengo. O goleiro, que esteve fora diante do Fortaleza e Fluminense, também não vai atuar contra o Ceará, no domingo, no Maracanã. O atleta está se recuperando de uma lesão muscular de grau dois na coxa direita.

O departamento médico do clube corre para que o jogador retorne o mais rápido possível. Para isso, ele vem fazendo tratamento em dois períodos no Flamengo e até de madrugada em sua própria casa. Apesar do esforço, o jogador não terá condições de enfrentar o Ceará, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Por outro lado, Léo Pereira está sendo reavaliado após mostrar evolução na entorse que sofreu no tornozelo direito e pode ficar à disposição de Rogério Ceni.

