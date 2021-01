Flamengo e Ceará Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 18:30

César - Poderia ter defendido o chute de Kelvyn no segundo gol do Ceará. No primeiro, nada pôde fazer. - NOTA 4,5

Isla - Se apresentou bastante ao ataque, mas deixou espaços na defesa. - NOTA 5

Rodrigo Caio - Foi quem se salvou no setor defensivo. Atuação correta. - NOTA 6

Gustavo Henrique - Ganhou nova oportunidade, mas esteve perdido novamente na marcação. Precisou ser sacado no intervalo por cartão amarelo infantil que levou aos 5 minutos de jogo. - NOTA 4

Filipe Luís - Assim como Isla, foi opção de ataque para a equipe rubro-negra, mas não conseguiu ser efetivo. Também deixou a desejar na marcação. - NOTA 5

Gerson - Ficou muito preso no primeiro tempo e pouco apareceu. Melhorou um pouco com a entrada de Diego, que lhe deu mais liberdade. - NOTA 5

Willian Arão - Cometeu erros bobos de marcação. Ficou ainda mais perdido no segundo tempo, quando foi improvisado na zaga. - NOTA 4

Arrascaeta - Não conseguiu ser criativo a ponto de criar chances de perigo para o Flamengo. Faltou objetividade em alguns momentos. - NOTA 5

Éverton Ribeiro - Mais uma atuação irreconhecível do camisa 7. Pouco acrescentou no setor ofensivo. - NOTA 4,5

Bruno Henrique - Muito apagado. Não conseguiu levar perigo nem mesmo em lances de velocidade, sua principal característica. - NOTA 4

Pedro - Foi bastante acionado, mas perdeu duas chances claras que não costuma desperdiçar e que custaram a derrota. - NOTA 4

Diego - Entrou bem na segunda etapa e conseguiu dar outra cara ao meio-campo do Flamengo, com mais garra e qualidade no passe - NOTA 6

Gabigol - Colocado no segundo tempo por Ceni, esteve apagado e praticamente não teve chances de gol. - NOTA 5

Vitinho - Não deu combate a Kelvyn no segundo gol do Ceará. - NOTA 5

Renê - Entrou no fim. Sem nota.

Rodrigo Muniz - Sem tempo para mostrar serviço. Também fica sem nota.

Rogério Ceni - As mudanças que fez na equipe titular deixaram o Flamengo desorganizado, principalmente na primeira etapa. Demorou a colocar Gabigol em campo e voltou a insistir com Willian Arão improvisado na zaga. - NOTA 3,5