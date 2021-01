Rogério Ceni ainda não deu um padrão tático ao Flamengo, que oscila muito no Brasileiro AFP

Publicado 11/01/2021 12:47

Rio - O futuro de Rogério Ceni no Flamengo será decidido nas próximas horas. Segundo o jornalista Renan Moura, da "Rádio Globo", a diretoria rubro-negra se reuniu na manhã desta segunda-feira, na Gávea, para discutir o rendimento da equipe sob o comando do treinador. A decisão sobre seu futuro deve ser tomada nesta tarde.

O encontro na Gávea teve como objetivo falar sobre aspectos internos que são considerados pelos dirigentes como os causadores da irregularidade do time. Os treinos de Ceni são bem avaliados, mas entende-se que os jogadores não conseguiram assimilar suas idéias de jogo.

Uma demissão logo após a derrota por 2 a 0 contra o Ceará, no último domingo, no Maracanã, foi descartada pois a diretoria não queria tomar a decisão no calor da derrota. O clube estuda o que fará caso opte por dispensar o treinador.