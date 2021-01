Pablo Marí celebra gol pelo Arsenal AFP

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 11:33

Rio - O zagueiro Pablo Marí renderá 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,6 milhões) ao Flamengo caso seja escalado para a partida entre Arsenal e Crystal Palace, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Inglês. O valor está previsto no contrato de venda do atleta, onde há uma cláusula que determina que o Rubro-Negro receba este valor cada vez que ele completar dez jogos pelo time europeu, até o clube alcançar a quantia de de 8 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões).

Até o momento, Pablo Marí já entrou em campo com a camisa do clube inglês em novo oportunidades. Recentemente, ele cresceu de produção e foi titular da equipe nas últimas quatro partidas. O zagueiro teve dificuldades em seu início em Londres. Pouco após sua estreia, sofreu uma lesão no no ligamento do tornozelo esquerdo que o deixou fora dos gramados por seis meses.

No entanto, Marí coleciona bons números pelo Arsenal. Até o momento, foram oito vitórias e apenas uma derrota. Curiosamente, o revés foi na mesma partida em que o ex-zagueiro rubro-negro se machucou.