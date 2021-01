Rodolfo Landim Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 12/01/2021 15:40

Rio - Mauro Cezar fez duras críticas ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Em participação no programa "Arena SBT", o jornalista analisou o momento do Rubro-Negro e questionou o fato de o mandatário não aparecer nos momentos conturbados do clube.

"Patético é pouco, o Flamengo tem problemas internos muito maiores. O presidente só aparece quando levanta taça, não dá entrevista, não fala nada. O grupo parece fragmentado. O problema não é só o técnico. Os jogadores queriam o Rogério e agora não funciona, os jogadores precisam ser cobrados, também", afirmou Mauro.

O comentarista também analisou a postura de Gabigol, que ficou no banco de reservas sem chuteira e uniforme oficial de jogo.

"Isso é falta que comando, fica cada vez mais claro que quem mandava era o português. Ele controlava o grupo, ele fazia o time jogar. Eu duvido que ele faria isso com o Jesus, ele nem pensaria em fazer", completou.