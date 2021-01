Torcedores do Flamengo protestam no Ninho do Urubu Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 14:22 | Atualizado 12/01/2021 17:43

Rio - Torcedores do Flamengo estão se reunindo desde o início da tarde desta terça-feira em frente ao Ninho do Urubu para protestar pelos resultados ruins da equipe nos últimos jogos. Cerca de 100 flamenguistas, incluindo membros de organizadas, aguardam a chegada dos jogadores e do departamento de futebol, que tem reapresentação marcada para 15h. Há viaturas da Polícia Militar reforçando a segurança no local.

O incômodo dos torcedores se dá não só pelos resultados, mas também pela postura da equipe. Além da falta de vontade, as mexidas e escolhas do técnico Rogério Ceni fazem com que haja pressão para sua demissão.

Nos últimos três jogos pelo Brasileirão, o Flamengo conquistou apenas um ponto. Empatou em 0 a 0 com o Fortaleza e foi derrotado por Fluminense e Ceará no Maracanã.