Casagrande Reprodução

Por LANCE!

Publicado 12/01/2021 14:20 | Atualizado 12/01/2021 14:20

Rio - Durante o programa "Bem, amigos" desta segunda, o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande criticou o atacante do Flamengo Gabigol após a derrota dos rubro-negros para o Ceará. Para o comentarista, Gabriel está seguindo a "escola Neymar de mimos".

"Não esqueça que, ontem, um dos principais jogadores do Flamengo, artilheiro do ano passado, foi para o banco sem chuteira e com camisa de treino. O juiz teve que ir lá e falar: 'Põe a camisa de jogo'. Eu acho que o Rogério decepcionou, mas tem coisa ali dentro que não está funcionando porque jogador não quer. O comportamento do Gabigol é inadmissível", contou Casagrande.

Publicidade

"O Gabriel me parece criado na '"escola Neymar de mimos", que é: "Eu não posso ser contrariado". Então, ontem, ao ser colocado como reserva do Flamengo, ele quer mostrar toda a sua insatisfação. Ele quis e buscou um protagonismo. Por quê? Porque ficou irritado de ter sido sacado. Agora, isso é uma escola de mimos, e o Rogério vai ter que administrar", concluiu o comentarista.

O Flamengo volta a jogar no Brasileirão contra o Goiás, no próximo dia 18, em Goiânia.