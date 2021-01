Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

13/01/2021

Rio - Sem vencer há três jogos a situação de Rogério Ceni no Flamengo não é nada tranquila. No entanto, o técnico conta com a confiança de Marcos Braz, vice de futebol do clube carioca. Em contato com o jornalista Paulo Vinicius Coelho, reproduzido no portal "globoesporte.com", o dirigente foi bastante incisivo sobre a sua confiança no técnico.

"Estou com o Rogério até o fim. Ele pode saltar do avião sem paraquedas que salto atrás e ofereço a proteção", afirmou o dirigente sobre o treinador, que não vence há três partidas.



Ao todo, Ceni tem 12 jogos pelo clube carioca com 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O aproveitamento é de apenas 44,4%. Domènec Torrent, treinador anterior, o Flamengo conseguiu 64,1% de aproveitamento, com 23 partidas (13 vitórias, quatro empates e seis derrotas).

O Flamengo volta aos gramados na próxima segunda-feira. O adversário será o Goiás, no Serrinha, às 20 horas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.