Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Por Lance

Publicado 13/01/2021 12:32

Rio - A turbulência no Flamengo está longe de amenizar. Mas pode ser driblada com uma vitória a partir da próxima rodada, em duelo diante do Goiás, segunda-feira (18), fora de casa. E Rogério Ceni terá que armar a equipe para o iminente compromisso com uma formação inédita no meio-campo, tendo em vista que Gerson, suspenso, será baixa para o treinador pela primeira vez.

Até aqui, Gerson iniciou todos os 12 jogos sob o comando de Ceni, assim como Bruno Henrique. Agora, o camisa 8 terá que deixar que o atacante isolado com a façanha.

Publicidade

A tendência é que Diego Ribas seja o escolhido para ser titular com Ceni pela primeira vez, fazer a função no meio e dar suporte a Willian Arão, Arrascaeta e Everton Ribeiro no setor. O camisa 10 atuou ao lado de Gerson quando Arão foi recuado para a zaga, no último jogo. Agora, deve fazer a mesma função, mas com o camisa 5 ao lado.

Caso não queira alterar o esquema tático para iniciar o próximo jogo, João Gomes é outro volante que surge como uma opção viável. Uma mais radical teria o recuo de Everton Ribeiro para a função de segundo homem do meio, como já atuou pelo clube, por exemplo, e a escalação de Pedro, Bruno Henrique e Gabigol no ataque - algo que seria inédito desde o apito inicial.

Publicidade

Tendência é Diego ser titular com Ceni pela primeira vez

Hoje terá o segundo treino da semana. Pressionado e com os números desfavoráveis, Ceni ainda não definiu o time que irá a campo na segunda-feira. Contudo, independente das peças, o Flamengo precisará reagir com uma vitória, para não deixar a liderança disparar, junto a um bom rendimento, pois será essencial para a continuidade do trabalho do treinador.



SITUAÇÃO DELICADA NA TABELA

Publicidade

A derrota para o Ceará (0x2) na última rodada foi a 12ª partida de Rogério Ceni cob o comando do Flamengo. Até o momento, o técnico acumula quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas, em um aproveitamento de 44,4%.

Faltando 10 rodadas para o fim do Brasileirão, o Flamengo está em quarto lugar, com 49 pontos, a sete do líder, São Paulo. O próximo compromisso do Rubro-Negro é contra o Goiás, na próxima segunda-feira, em Goiânia.

Publicidade

TODAS AS FORMAÇÕES DO FLAMENGO COM CENI



Flamengo 1x2 São Paulo (ida quartas de final da Copa do Brasil)

Diego Alves (Hugo Souza); Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Gerson e Vitinho (Pedro Rocha); Michael (Arrascaeta), Bruno Henrique e Gabigol (Thiago Maia).



Flamengo 1x1 Atlético-GO (21ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Hugo; Matheuzinho, Gustavo Henrique (Natan), Léo Pereira (Arrascaeta) e Renê; Willian Arão, Thiago Maia (Michael) e Gerson; Vitinho, Bruno Henrique e Gabigol (Lincoln).



São Paulo 3x0 Flamengo (volta quartas de final da Copa do Brasil)

Diego Alves; Matheuzinho, Thuler (Pepê), Léo Pereira e Renê; Williian Arão, Gerson e De Arrascaeta (Lázaro); Bruno Henrique (Lincoln), Michael (Everton Ribeiro) e Vitinho (Pedro Rocha).



Flamengo 3x1 Coritiba (22ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Thuler, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Gerson (Diego), Everton Ribeiro (Lázaro) e Arrascaeta; Vitinho (Pedro Rocha) e Bruno Henrique (Michael).



Racing 1x1 Flamengo (Ida das oitavas de final da Libertadores)

Diego Alves; Renê (Gustavo Henrique), Thuler, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro (João Gomes) e Arrascaeta (Diego); Bruno Henrique e Gabigol (Vitinho).



Flamengo 1 (3)x(5) 1 Racing (Volta das oitavas de final da Libertadores)

Diego Alves; Isla(Gustavo Henrique), Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Diego) e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro (Pedro) e Arrascaeta (João Gomes); Bruno Henrique e Vitinho.



Botafogo 0x1 Flamengo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro (Michael) e Arrascaeta; Bruno Henrique (Vitinho) e Pedro (Rodrigo Muniz).



Flamengo 4x1 Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; João Gomes, Gerson (Pedro), Everton Ribeiro (Pedro Rocha) e Arrascaeta (Pepê); Bruno Henrique (Vitinho) e Gabigol (Michael).



Flamengo 4x3 Bahia (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Diego Alves; Isla (Vitinho), Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; João Gomes (Matheuzinho), Gerson, Everton Ribeiro (Diego) e Arrascaeta (Pedro); Bruno Henrique e Gabigol.



Fortaleza 0x0 Flamengo (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Hugo Souza; Isla (João Lucas), Rodrigo Caio, Natan e Renê; Willian Arão (Diego), Gerson, Arrascaeta (Pepê) e Éverton Ribeiro (Vitinho); Bruno Henrique e Pedro.



Flamengo 1x2 Fluminense (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Natan (Diego) e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Pepê), Everton Ribeiro (Rodrigo Muniz) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol (Pedro).



Flamengo 0x2 Ceará (29ª rodada do Campeonato Brasileiro)

César; Isla (Vitinho), Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Diego Ribas) e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro (Gabigol) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Rodrigo Muniz).