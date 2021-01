Orejuela Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 18:32

Rio - O lateral Orejuela chegou a Belo Horizonte nesta quarta-feira para se reapresentar ao Cruzeiro. O jogador, que estava emprestado ao Grêmio, irá continuar o tratamento de uma lesão na coxa na Toca da Raposa. Com algumas sondagens, entre elas do Flamengo, o jogador disse que espera definir seu futuro em breve.

"Quero resolver minha carreira rápido. Ver o que vai acontecer. Mas, primeiro, tenho que recuperar da lesão. Eu, agora, tenho que tratar minha lesão e esperar para ver com o Cruzeiro para definir minha carreira", disse o colombiano ao site "GE".

"Eu estou tranquilo porque sei que fiz as coisas bem no Grêmio e agora voltei e estou à disposição do Cruzeiro, que é o meu clube. E agora é esperar que tudo se resolva. Está difícil (salários atrasados). A situação está difícil desde o ano passado, quando eu ainda estava aqui. É esperar que tudo se resolva", completou.