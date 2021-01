Gallardo: técnico do River AFP

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 10:55

Rio - Com Rogério Ceni pressionado pelos últimos resultados negativos, alguns torcedores do Flamengo já iniciaram nas redes sociais uma mobilização pela contratação do técnico argentino Marcelo Gallardo. O comandante, de 44 anos, está no River Plate há seis e muitos no futebol sul-americano acreditam que o seu ciclo no clube se encerrou, após a eliminação nas semifinais da Libertadores contra o Palmeiras.

Sob o comando do River, Gallardo conquistou 12 títulos. Os principais foram: duas Libertadores, uma Copa Sul-Americana, três Recopas Sul-Americanas, três Copas da Argentina e uma Recopa Argentina.

O treinador enfrentou o Flamengo na final da Libertadores de 2019. O River Plate saiu na frente, mas acabou levando a virada nos minutos finais, com gols de Gabigol.

Meu sonho q o Gallardo fosse pro Flamengo pqp, o futebol dele encaixaria dmsss nesse time do Flamengo — gomes (@JpGomesz44) January 13, 2021

Flamengo, traz o Gallardo. — Jantada Flatt (@jantadaflatt) January 13, 2021