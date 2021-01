Thiago Maia Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 13:33

Rio - Após sofrer grave lesão ligamentar no joelho esquerdo e passar por uma cirurgia no local, Thiago Maia está em fase de recuperação no Flamengo. Em entrevista ao Canal do Zico, o volante comentou sobre o processo e elogiou o trabalho do departamento médico do Rubro-Negro.



"Eu não tenho nada a reclamar do DM. Desde a lesão e a operação, os caras têm sido 100% atenciosos comigo. Quando eu não podia sair do quarto, eles vinham todos os dias aqui, tanto o doutor Fernando, quanto o doutor Tannure. Eles me ligavam, mandavam mensagens. E até hoje tem sido assim. Eu já corria muito pelo Flamengo, e quando eu voltar vou correr mais ainda. Eles me abraçaram de uma forma que outros clubes não fariam", disse.



O volante também falou sobre ­o rodízio dos jogadores nas cobranças de faltas no Flamengo. O camisa 33 revelou o desejo participar, mas, em tom de brincadeira, afirmou que os companheiros de time não permitem.

"Eu gosto de cobrar, mas não deixam. No treinamento, muitos vão bater falta e eu penso que, se treinar, eu posso bater. Mas quando chega na hora do jogo, eu não chego nem perto da bola, então, eu deixo para os caras mesmo."



O Flamengo vive o maior jejum de gol de falta entre os times da Série A. O último tento saiu dos pés de Diego Ribas, na vitória do Rubro-Negro sobre o Paraná, pelo Campeonato Brasileiro de 2018.