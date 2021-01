Lincoln APLATPOOL1 / Pool via REUTERS

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 14:52

Rio - A novela envolvendo o atacante Lincoln parece estar próxima do fim. Segundo o portal "UOL", o Flamengo se acertou com o Vissel Kobe, do Japão, e os documentos que sacramentarão a venda do jogador serão serão assinados até esta sexta-feira.

A ideia inicial dos japoneses era contratar o atacante por empréstimo. No entanto, diante da concorrência do Cincinnati F.C, dos Estados Unidos, que acenou com uma proposta de compra, o Vissel Kobe decidiu contratá-lo em definitivo.

O clube japonês sempre foi a preferência de Lincoln e o Flamengo chegou a encaminhar um acerto. No entanto, a cúpula rubro-negra fez novas exigências que travaram os negócios nos últimos dias. No entanto, as arestas foram aparadas.

Lincoln deixa o Flamengo em meio a um momento conturbado. Desde o fim do ano passado, o atacante vem treinando com a equipe sub-20, o que não lhe agradou nem um pouco.