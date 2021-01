Lincoln Reginaldo Pimenta

Por Venê Casagrande

Publicado 14/01/2021 16:40 | Atualizado 14/01/2021 16:45

Rio - O atacante Lincoln, de 20 anos, acertou um contrato de três anos com o Vissel Kobe, do Japão. A equipe asiática irá pagar três milhões de dólares (cerca de R$ 15,61 milhões) por 75% dos direitos do atleta. As parcelas serão quitadas em 2021. O Flamengo irá manter os outros 25% do atleta.

Publicidade

Após semanas de negociações, o destino do jogador finalmente foi selado. Além da equipe japonesa, o Cincinnati, dos Estados Unidos, era o outro clube que desejava contratar o atacante. A ideia do Vissel Kobe era de buscar um empréstimo inicialmente, porém, com a tentativa da equipe concorrente em fechar o acordo em definitivo, o clube asiático mudou de ideia.

O clube japonês sempre foi a preferência de Lincoln e o Flamengo chegou a encaminhar um acerto. No entanto, a cúpula rubro-negra fez novas exigências que travaram os negócios nos últimos dias. No entanto, as arestas foram aparadas.

Publicidade

Lincoln deixa o Flamengo em meio a um momento conturbado. Desde o fim do ano passado, o atacante vem treinando com a equipe sub-20, o que não lhe agradou nem um pouco. Aos 20 anos, o jogador considerado uma promessa da base nunca conseguiu se firmar como titular do Rubro-Negro.

15,61