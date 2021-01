Léo Pereira em ação pelo Flamengo Divulgação

Publicado 15/01/2021 13:42

Rio - O zagueiro Léo Pereira, de 24 anos, foi sem dúvidas uma das maiores decepções que os torcedores do Flamengo tiveram nesta temporada. Contratado com muita expectativa no começo de 2020, o jogador não conseguiu render o esperado com a camisa do clube carioca. De acordo com informações do portal "Coluna do Flamengo", o Rubro-Negro espera uma oferta pelo atleta, mas não irá forçar a negociação.

O atleta foi a segunda contratação mais cara do Flamengo no começo da temporada. O Rubro-Negro pagou cerca de R$ 27,7 milhões para tirar o jogador do Atheltico-PR. Pelo Furacão, Léo foi destaque nos títulos da Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil no ano seguinte.



Apesar das atuações abaixo da média, a diretoria do Flamengo não vê necessidade de negociar o atleta no momento, mesmo com a redução do orçamento para 2021, devido aos insucessos dentro de campo no ano passado. A venda será feita apenas em caso de compensação vantajosa financeiramente para o clube carioca.